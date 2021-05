SpaceX construit un Spaceport offshore pour ses futurs lancements

Elon Musk vient de confirmer la nouvelle sur son compte Twitter : SpaceX a démarré la construction de son premier spaceport offshore. Le CEO de SpaceX rajoute que des fusées Falcon 9 ou Starship décolleront de ce nouveau pas de tir dès le début de l’an prochain !

Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7 — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2021

SpaceX ne part pas « from scratch » sur ce projet. En 2020, l’agence spatiale privée a racheté deux plateformes pétrolières afin de les convertir en pas de tir « flottants ». Baptisées Deimos et Phobos (les noms des deux lunes de Mars), ces spaceports offshore devraient accueillir à terme les lancements de la fusée Starship, cette fois équipée de son booster Super Heavy. Une fois de plus, SpaceX semble accélérer le temps et avance sur ses projets sans se retourner. Une cadence infernale que ses principaux concurrents (la NASA et Blue Origin pour ne pas les nommer) semblent avoir un peu de mal à suivre.