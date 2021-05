NUC 11 Extreme : le NUC sans concessions d’Intel (Tiger Lake-H 11e Gen, GPU Desktop « pleine taille », etc.)

Intel a profité du Computex pour dévoiler son NUC 11 Extreme, aka Beast Canyon, qui mérite bien son petit surnom. Ce monstre de boitier PC dispose en effet des processeur Tiger Lake de 11ème génération, et surtout, peut prendre en charge une carte graphique desktop « pleine taille » (jusqu’à 12 pouces sur 2 slots). Le volume de 8 litres sera à priori juste suffisant pour accueillir les dernières RTX 30xx de Nvidia (ou leur équivalent de chez AMD).

Ce PC NUC serait proposé avec plusieurs configurations de CPU, soit des Core i5 à 6 cœurs (12 threads), des Core i7 à 8 cœurs (16 threads), et des Core i9 à 8 cœurs (16 threads), tous gravés en 10 nm (SuperFin). Le TDP n’excèderait pas les 45 W. Le boitier disposerait aussi de 64 Go de RAM DDR4-3200 SODIMMs dual channel , d’un SSD Intel Optane (RAID-1 ou RAID-0 possible), du Wi-Fi 6 AX210, d’un port Ethernet 10 Gb, d’un port HDMI 2.0b, du Bluetooth v5 et de deux ports Thunderbolt 4.0. La commercialisation est prévue cette année, sans autre précision sur la date.