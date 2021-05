En 2020, le mode FUT a réalisé près du tiers du CA d’Electronic Arts

Désormais, la santé économique d’Electronic Arts repose plus sur les achats in-apps (lootboxes), les abonnements (EA Play) et les modes Utimate Team que sur les ventes de jeux proprement dites. Ce constat un brin édifiant est confirmé par la publication du CA des modes UT des jeux Fifa, Madden et NFL. Les modes UT réalisaient 587 millions de dollars en 2015, ils capitalisent aujourd’hui 1,6 milliards de dollars à l’année. Le mode FUT (Fifa Ultimate Team) représenterait la majeure partie de ce CA.

How much does EA earn from Ultimate Team across FIFA, Madden and NFL?

EA Net Revenue from Ultimate Team:

FY 2021: $1.62bn

FY 2020: $1.49bn

FY 2019: $1.37bn

FY 2018: $1.18bn

FY 2017: $775m

FY 2016: $660m

FY 2015: $587m

The majority is from FIFA Ultimate Team ofc. pic.twitter.com/xUbNUx6R62

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 26, 2021