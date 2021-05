Un minuscule débris spatial a perforé un bras robotisé de la Station Spatiale Internationale

Pas de panique, Gravity reste un film. Quoique … Lors d’une inspection de routine le 12 mai dernier, la NASA et l’ASC (Agence Spatiale Canadienne) ont repéré un minuscule trou dans le bras robotisé Canadarm2 situé à l’extérieur de la station Spatiale Internationale. Conçu par l’ASC, cet immense bras robotisé est composé de titane sur sa partie extérieure. Un revêtement thermique recouvre encore la structure de l’appareil, et c’est ce seul revêtement qui a été perforé par le débris.

Ainsi, l’ASC précise sur sa page de blog que « Malgré l’impact, les résultats de l’analyse en cours indiquent que les performances du bras restent inchangées ». « Le Canadarm2 continuera donc de mener ses opérations prévues” conclut l’Agence canadienne. Le bras robotisé Canadarm2 exécute un certain nombre de tâches simples à l’extérieur de l’ISS, et sert essentiellement à assister les astronautes lors de leurs sorties extravéhiculaires.

Ces dernières années, la multiplication rapide des débris spatiaux est devenue un sujet sensible au vu des risques pesant sur les satellites et les astronautes en orbite. Sur la seule année 2020, l’ISS a été déplacée trois fois afin d’éviter une collision avec l’un de ces débris, et si l’on en croit l’ESA, plus de 130 millions de fragments de moins d’un millimètre filent en orbite à une vitesse de plusieurs milliers de km/h.