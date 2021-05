Joker : Todd Phillips travaille sur la suite

Adoubé par la critique, encensé par le public, le Joker de Todd Phillips fait partie de ces rares films de « super-héros » qui brouillent la frontière entre le film de divertissement et le film d’auteur. La mise en scène efficace de Phillips et la prestation inspirée de Joaquin Phoenix (Oscar du meilleur acteur pour le rôle du Joker) ont même permis au film de recevoir un Lion d’Or à la Mostra de Venise (2019). Avec un budget de production de seulement 55 millions de dollars, Joker a récolté plus d’un milliard de dollars au box-office, ce qui en fait de loin le film le plus rentable de la décennie écoulée.

Bonne nouvelle donc, The Hollywood Reporter, en général très bien renseigné, nous informe que Todd Phillips travaille enfin sur la suite. Petit point noir tout de même, le réalisateur américain serait seulement scénariste sur ce second volet. Le prochain réal ne devra pas décevoir, à moins que Warner Bros ne confie cette tâche à un grand nom d’Hollywood. Joaquin Phoenix avait confirmé dans de multiples interviews qu’il n’était pas opposé à une suite, affirmant notamment que « les possibilités avec ce personnage (le Joker, Ndlr) paraissent infinies ». Nul doute que l’on retrouvera l’acteur dans ce second volet.

En revanche, les chances sont toujours aussi faibles de retrouver Phoenix/Joker en face de Robert Pattinson/Batman, la Warner ayant déjà confirmé que le Joker de Todd Phillips et le Batman de Matt Reeves appartenaient à deux branches distinctes du DCU. Dommage…