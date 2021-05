The Dark Pictures: House of Ashes : 8 minutes de gameplay horrifique

Après le trailer, place à la séquence in-game. House of Ashes, troisième titre de la collection horrifique The Dark Pictures Anthology (après Man of Medan et Little Hope) dévoile enfin du gameplay. Sans trop de surprises, on retrouve les mécaniques « choix multiples + QTE » des précédents opus, le tout via une réalisation extrêmement scénarisée et mise en scène. La séquence se déroule dans les monts Zagros, en Irak, là où des unités américaines combattent des troupes irakiennes qui protègent un site s’armes chimiques. .Après un violent tremblement, une unité militaire d’élite ainsi que l’agent de la CIA Rachel King se retrouvent coincés dans des ruines souterraines d’origine sumérienne. Pour ne rien arranger, quelque chose d' »autre » se tapit dans le noir.

House of Ashes s’annonce comme un véritable film interactif, et l’on regrette juste (encore une fois) une animation de personnages un peu trop rigide. A l’heure des Returnal, Horizon Forbidden West et Hellblade II, on était tout de même en droit d’attendre un rendu un peu plus new-gen. Ce sera peut-être pour le prochain épisode. The Dark Pictures: House of Ashes sera disponible sur presque tous les supports (PC, Xbox One/Series, PS4/PS5) dans le courant de l’année.