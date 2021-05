Benoît Sokal, créateur de Canardo, L’Amerzone ou Syberia, est mort à 66 ans

Voilà qui ne va pas améliorer le mood de l’Inspecteur Canardo. Benoît Sokal, auteur prolifique des 26 albums du flic palmipède, concepteur et dessinateur des jeux vidéo L’Amerzone et Syberia (trois volumes) est mort vendredi 28 mai à l’âge de 66 ans. Son oeuvre la plus culte, Canardo, Sokal commencera à la dessiner à 20 ans à peine. Cette saga animalière et de polar noir aura même droit à un chapitre en jeu vidéo, L’Amerzone, qui connaitra un grand succès.

Fervent partisan du numérique, Sokal sera l’un des tous premiers représentants de la BD franco-belge à coloriser ses albums à l’ordinateur. Le saut vers le jeu vidéo procèdera de la même ouverture d’esprit. Dès la fin des années 90, Sokal dessine et conçoit le jeu d’aventure L’Amerzone, qui poursuit la saga fleuve Canardo sur support vidéoludique.

Ce sera ensuite la trilogie Syberia, des jeux d’aventure point ‘n click inspirés par le steampunk qui restent encore aujourd’hui les meilleurs titres de l’éditeur français Microïds. Le 4ème volet, Syberia le Monde d’Avant, devrait d’ailleurs sortir cette année. La dernière BD de Sokal, Aquarica, a été conçue en collaboration avec le grand François Schuiten. Là encore, le jeu n’est pas loin : Aquarica est en effet la version dessinée d’un projet de jeu vidéo avorté.