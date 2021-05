USA : des secrets sur des missiles nucléaires en Europe dévoilés sur des applications de révision en ligne

Pas facile d’être un militaire chargé de l’arsenal nucléaire. En effet, il y a une grande quantité d’informations et d’acronymes à mémoriser. Les soldats se doivent également de réviser régulièrement leurs connaissances étant donné qu’ils sont souvent soumis à des questionnaires de sécurité longs et détaillés. Face à cette pression et pour tenir le rythme, certains se sont tournés vers des outils de révision en ligne.

Il y a bel et bien des missiles nucléaires disséminés en Europe

Vendredi 28 mai, le site d’investigation Bellingcat a publié une enquête sur l’emplacement de certaines bombes thermonucléaires américaines stockées en Europe. L’auteur de l’article, Foeke Postma, a tapé les acronymes « PAS », « WS3 » et « vault » dans Google.

Ce sont des acronymes utilisés par l’armée américaine. Ils sont associés au nom de bases militaires européennes connues pour abriter des missiles nucléaires. PAS est un acronyme anglais faisant référence à des hangars à avions. WS3 correspond à des systèmes de sécurisation des armements et vault correspond à une armature en béton. Il est aussi question de missiles nucléaires aéroportés et de bombes thermonucléaires B61 explique Foeke Postma.

Les soldats ont dévoilé des informations extrêmement sensibles à leur insu

En tapant les trois acronymes dans la barre de recherche de Google, cet investigateur s’est vu proposer des applications gratuites de fiches de révision destinés à des étudiants. Parmi ces applications se trouvaient Chegg, Quizlet et Cram. Sur l’application Chegg se trouvaient 70 fiches de révision concernant la base aérienne de Volkel, dans le sud-est du Pays-Bas. Il y était mentionné que le site abritait 11 armatures de protection dont 5 sont « chaudes » c’est-à-dire armées.

D’autres fiches de révision trouvées sur l’application Cram ont révélé que la base d’Aviano, en Italien se trouve un missile froid dans l’armature 27 de la zone Tango Loop. Pire encore, un militaire avait détaillé sur la fiche les mots de passe et noms d’utilisateurs requis pour désactiver les systèmes de sécurité WS3.

En tout cas, Foeke Postma a tenté en vain d’obtenir une réaction de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, du Pentagone et du commandement européen de l’armée américaine. Les fiches de révision ont également été supprimées peu de temps après la parution de l’article.