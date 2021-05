Virtua Fighter Esports déboule dans les salles d’arcade… au Japon

Après l’annonce de Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown sur la PS4 (et dans le PlayStation+), Sega continue de faire chauffer la marmite de son jeu de combat prestigieux. L’éditeur japonais vient en effet d’annoncer qu’une borne Virtua Fighter Esports débarquera dans les salles d’arcade japonaises dès le 2 juin prochain !

Cette borne signée SEGA-AM2 tournera sous moteur Dragon Engine (comme Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown) et sera un quasi calque du VF5 Ultimate Showdown, les modes tournois en plus (avec sans doute aussi un coup de boost sur les perfs). Cerise sur le stick, il sera même possible de télécharger les modèles low-poly de la version originale (1993), mais bien sûr dans une définition supérieure. Le jeu sera jouable en ligne dès cet été jusqu’à 16 participants, et un mode spectateur permettra même de profiter des tournois avec la meilleure vue possible ! C’est combien le billet pour le Japon ?