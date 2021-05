Insolite : Mark Hamill (Luke Skywalker) reconnait un Rancor dans une découverte archéologique

On ne la lui fait pas. Mark Hamill, plus connu à l’écran sous le nom de Luke Skywalker, a corrigé les approximations d’un groupe d’archéologistes tout fiers d’exhiber les griffes très bien conservées d’un MOA, un oiseau vieux de plusieurs milliers d’années (3300 ans exactement). « Excusez moi, mais je sais reconnaitre un Rancor quand j’en vois un » a tweeté le maitre Jedi. De fait, la patte de l’animal ressemble comme deux gouttes d’eau à celle d’un Rankor. Hamill connait bien la bestiole : dans Le Retour du Jedi, Skywalker vient à bout d’une de ces énormes créatures, alors utilisée comme animal de compagnie par l’horrible Jabba le Hutt.

Excuse me, but I recognize a Rancor’s hand when I see one. 👀 https://t.co/plAYuXpI4d — Mark Hamill (@HamillHimself) May 26, 2021

Un Rancor, avec son dernier repas encore entre les dents

Rectification : on me souffle dans l’oreillette qu’il suffit de regarder sur le petit calepin à côté de la vieille patte pour constater que ses dimensions ne collent pas avec celle d’un Rancor. Il s’agirait donc bel et bien d’un très vieux MOA tout rabougri. Quelle déception !