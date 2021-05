Swift X : Acer dévoile un PC ultraportable avec AMD Ryzen 7 et RTX 3050… à moins de 1000 euros

Le rapport performance/prix devrait crever le plafond. Le Swift X d’Acer est un ultraportable qui affiche des specs assez incroyables au vu son poids (1,39 kg)… et de son prix (899 euros pour le modèle de base). La bécane est en effet équipée d’un écran 14 pouces IPS FHD, et surtout d’un CPU AMD Ryzen 7 5800U (Zen 3) et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050/3050Ti ! Alors certes, le boitier ultra fin risque de pas mal chauffer avec les jeux exigeants, mais tout de même… Le Swift X dispose aussi de 16 Go de RAM, d’un SSD de 2 To, de plusieurs ports (jack 3.5, USB-C, USB-A) et d’une batterie imposante capable d’assurer 17 heures d’autonomie (avec charge rapide 59W).

L’Acer Swift X sera disponible à la vente dès cet été en Europe au prix canon de 899 euros (modèle avec RTX 3050). 3 coloris seront proposés, le gris, le rose et le beige.