Légendes Pokémon Arceus : un trailer et une date de sortie pour le premier Pokémon en open world

Il est désormais admis par beaucoup que The Legend of Zelda Breath of the Wild a révolutionné la franchise Zelda (et a sacrément bouscule l’open world en général). Légendes Pokémon Arceus aura t-il un impact similaire sur la licence Pokémon ? Dévoilé lors de la conférence Pokémon Presents du 26 mai, Légendes Pokémon Arceus s’annonce comme le premier jeu Pokémon en monde ouvert en 3D.

L’action du titre prend place dans la région de Sinnoh, plusieurs siècle avant les évènements de Diamant et Perle. Il s’agira moins ici de combattre d’autres dresseurs que de collectionner les 210 Pokémon du jeu (dont les légendaires Dialga, Palkia, Giratina ou bien Arceus). En revanche, il faudra toujours batailler contre certaines bestioles avant de pouvoir les mettre dans son Pokédex. Ce titre plutôt prometteur a désormais une date de sortie. Légendes Pokémon Arceus sera disponible sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022.