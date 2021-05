Dell : des résultats en croissance sur le Q1, mais l’avenir s’annoncerait plus compliqué

Dell a publié les résultats de son premier trimestre fiscal, et ces derniers sont conformes aux prévisions des analystes. Le fabricant américain enregistre un chiffre d’affaires de 24,5 milliards de dollars sur la période, soit une croissance de 12% en un an. Le bénéfice atteint quant à lui 938 millions de dollars, en progression de 415% sur un an !

Le CA de Dell a largement été porté par les bons résultats du segment des ordinateurs desktop et portable, qui enregistre à lui seul 13,3 milliards de dollars (du jamais vu pour le fabricant). Cette progression de 20% en CA et de 42% en volume de vente aurait à priori de quoi rassurer les investisseurs, mais ces derniers font encore la fine bouche.

Il faut dire que sur le Q1, Dell a largement moins « performé » que ses principaux concurrents (malgré sa croissance) : HP, Lenovo ou bien encore Apple ont pratiquement multiplié leurs ventes par deux sur la même période. Les analystes anticipent déjà un ralentissement des ventes de PC sur le trimestre en cours, ralentissement qui impacterait plus lourdement le fabricant texan.