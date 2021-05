Horizon Forbidden West (PS5/PS4) : 14 minutes de gameplay qui explosent la rétine (et c’est un jeu cross gen… )

Horizon Zero Dawn avait déjà mis la barre assez haut en terme d’affichage graphiques dans un open world. Son successeur Horizon Forbidden West pousse le curseur encore plus loin, alors même qu’il s’agit d’un titre cross gen PS5/PS4. Tout a commencé quelques heures avant le State of Play, lorsque Sony a diffusé en continu sur la chaîne de stream plusieurs environnements du jeu. Les 14 minutes de gameplay qui ont suivi cette longue attente valaient vraiment le coup d’œil : le niveau de détail proprement stupéfiant, les textures haute def, certains effets inédits (les mouvements de cheveux de l’héroïne lorsque cette dernière est sous l’eau) et la stabilité de l’action en 4K/30 fps renvoient dans les cordes tout ce qui s’est fait jusqu’ici dans le genre, y compris sur des PC de compet.



Au delà de cette partie graphique à s’exploser la rétine, le gameplay reste dans les clous du premier volet, et semble donc à priori bien nerveux et efficace. On note aussi que les affrontements contre les adversaires humains prennent une tournure un brin tactique.

Au passage, on constate ici la totale inanité de la plupart des critiques du cross gen, critiques adressées un temps à l’encontre de Microsoft/Xbox lorsqu’on ne savait pas encore que Sony appliquerait la même politique avec les premiers jeux new-gen. Alors non, le fait de développer un jeu ambitieux sur deux machines aux performances distinctes (10 tflops pour la PS5, 2,1 Tflops pour la PS4) n’implique pas de rabaisser ses prétentions. Et bien sûr, cela est autant valable pour la PS5 que pour la Xbox ou les jeux développés à la fois pour la Series X (12 tflops) ou la Series S (4 tflops).

L’un des environnements du jeu affiché avant le State of Play

Faut-il encore le rappeler ? Les moteurs graphiques actuels permettent d’adapter le niveau de rendu en fonction de la puissance du support, et cela ne date pas d’aujourd’hui (amis Pcistes, bonsoir !) A ce titre, certains YouTubeurs qui en avaient fait des tonnes sur les titres cross-gen Xbox One/Series X, et qui aujourd’hui trouvent que cela ne pose aucun soucis sur PS5/PS4, feraient bien de se cacher dans un trou de souris.

Horizon Forbidden West arrivera sur PS4 et PS5 dans le courant du second semestre 2021.