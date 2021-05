Chrome 91 est 23% plus rapide grâce à des optimisations

Google fait savoir que Chrome 91, disponible depuis quelques jours, est jusqu’à 23% plus rapide que la version précédente. Ceci est possible grâce à diverses optimisations.

Chrome 91 intègre un nouveau compilateur JavaScript, Sparkplug, qui « comble le fossé entre la nécessité de commencer à s’exécuter rapidement et l’optimisation du code pour une performance maximale », explique Google. Chrome utilise un autre compilateur appelé Ignition pour le premier scénario et Turbofan dans le second. Les deux ont vu le jour il y a trois ans dans le cadre d’un système de compilateur à deux niveaux.

Un autre élément expliquant que Chrome 91 est 23% plus rapide concerne les « short builtins ». Il s’agit d’un mécanisme par lequel le moteur JavaScript V8 du navigateur optimise l’emplacement en mémoire du code généré. Lorsque V8 génère du code spécifique au processeur à partir du JavaScript, il place ce code en mémoire. Google fait savoir qu’il a fait des optimisations afin de copier les fonctions intégrées dans la même région de mémoire que le code généré. Cette amélioration va surtout se ressentir sur les Mac avec la puce M1, toujours selon Google.

Si vous voulez Chrome 91 qui se veut 23% plus performant, vous pouvez télécharger le navigateur à l’adresse google.fr/chrome. Cette version comprend d’autres nouveautés, elles sont à retrouver sur cet article dédié.