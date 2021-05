Sega annonce un nouveau jeu Sonic pour 2022, dispo aussi sur new-gen (PS5, Xbox series)

La conférence Sonic Central des 30 ans de Sonic a accouché d’une souris… ou plutôt, d’un hérisson. Sega ne s’est pas trop foulé et s’est contenté de diffuser un court trailer annonçant un nouveau titre Sonic pour l’an prochain. Développé par la Sonic Team, ce platformer (probable à 99,99%) n’a même pas encore de nom !

A noter que le dernier jeu Sonic en 3D remonte déjà à 2017 (Sonic Forces). Le prochain Sonic sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. On voudrait pouvoir en dire plus, mais il faudra malheureusement se contenter de ces très très maigres infos. Hormis cette annonce déjà peu glorieuse, Sega a confirmé la sortie de Sonic Colors Ultimate pour le 7 septembre prochain. Quel scoop (ironie inside…) ! Les fans (dont je suis) le savent déjà depuis la mort de la Dreamcast, mais il semble opportun de le rappeler ici : Sega, ce n’est pas toujours plus fort que toi.