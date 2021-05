Acer ConceptD : une gamme d’ordinateurs pour les créatifs, les joueurs, et les « polyvalents »

Outre son impressionnant écran stéréoscopique SpatialLabs, Acer a dévoilé aujourd’hui une nouvelle gamme d’ordinateurs pour les créatifs, les joueurs, et les « polyvalents », les PC ConceptD.

ConceptD 5 : le portable pour les créatifs et graphistes 2D/3D

Les ConceptD 5 et ConceptD 5 Pro s’adressent essentiellement aux infographistes, designers et créatifs 2D/3D de tous poils (mais les gamers pourraient sy intéresser). Ces PC portables sont équipés d’un écran 16 pouces 3K et 16:10 (DCI-P3), de processeurs Intel Core H de 11e génération accompagnés (au maximum) de 64 Go de RAM DDR4 300 Hz. Niveau GPU, le ConceptD D a droit à un NVIDIA RTX 3060 et le ConceptD 5 PRO à un RTX A3000 voire RTX A5000 ! La capacité de stockage grimpe à 2 To ( SSD PCIe Gen 4 M.2) et la connectique s’avère vraiment ultra complète (2xUSB Type-C/Thunderbolt 4, 1xHDMI 2.1, un lecteur de cartes SD).

Le ConceptD 5 sera disponible à la vente au mois de juillet prochain à partir de 2 199 euros.

ConceptD 7 Ezel : l’hybride surpuissant

Le ConceptD 7 Ezel grimpe encore plus haut dans les specs, sans oublier une charnière flottante permettant de l’adapter aux usages (dessin, modélisation 3D, etc.). La bécane dispose d’un écran tactile 15,6 pouces (100% du gamut Adobe RGB), d’un processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération voire d’un Intel Xeon W-11955M (mazette!), le tout accompagné de 32 Go de RAM DDR4 et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX A5000 ou RTX A3000. La capacité de stockage est de 2 To (SSD PCIe) et la connectique est encore une fois très complète avec notamment 2 ports Thunderbolt 4.

Le ConceptD 7 Ezel sera disponible à la vente au mois d’octobre à partir de 2 699 euros.

ConceptD 3 : le polyvalent accessible

Enfin, les ConceptD 3 et ConceptD 3 Ezel reprennent les bonnes idées du ConceptD 7 (la charnière notamment), mais avec des specs un peu en retrait… pour un tarif nettement plus doux. Ces portables polyvalents et convertibles sont équipé d’un écran tactile FHD de 14 pouces, de processeurs Intel Core de 11e génération épaulé par un GPU NVIDIA T1200 (modèles Pro) ou NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. La capacité de stockage est d’1 To (SSD PCIe Gen 4) et la connectique se limite cette fois à un seul port Thunderbolt 4.

Le ConceptD 3 d’Acer sera disponible à la vente au mois de septembre à partir de 1 299 euros, et le ConceptD 3 Ezel à partir de 1 499 euros.