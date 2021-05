Freebox Pop : une mise à jour vient corriger plusieurs bugs

Free propose aujourd’hui la mise 1.0.120 pour la Freebox Pop et plus exactement pour OQEE TV, à savoir son interface TV. Il n’y a pas de nouveauté, mais on retrouve des corrections de bugs.

Voici les bugs que corrige la mise à jour 1.0.120 de OQEE TV sur la Freebox Pop selon Free :

Correction de la prise en compte des préférences de sous-titres

Correction de l’erreur DASH#1070

Correction d’un intitulé « reprendre la lecture » au lieu de pause dans le menu du player

Correction du zap entre les chaînes 165 et 166

Plusieurs propriétaires d’une Freebox Pop aimeraient bien voir des évolutions et certaines fonctionnalités supplémentaires, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Il est toutefois toujours important de corriger des bugs pour une meilleure expérience au quotidien.

Pour appliquer la mise à jour 1.0.120, il suffit de redémarrer le Player de la Freebox Pop. Sinon, la mise à jour se téléchargera et s’installera automatiquement au fil des prochains jours.

Pour rappel, la Freebox Pop coûte 29,99€/mois la première année, puis 39,99€/mois au-delà. Il est possible d’avoir 5 Gb/s de débit (qui sont partagés) en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. Free inclut un répéteur Wi-Fi dans la boîte pour ceux qui ont de grandes surfaces à couvrir.