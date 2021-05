Uncharted : une image du film montre Nathan Drake (Tom Holland) et Sully (Mark Wahlberg)

Sony fait un peu de teasing pour l’adaptation ciné d’Uncharted, le célèbre jeu d’aventure-action de Naughty Dogs. Le film ne sortira en salle que le 16 février 2022, mais cette date tient déjà du miracle quand on songe à la valse des reports et aux multiples changements de réalisateurs. Une image du film (une séquence du métrage, pas un shot de tournage) montre Nathan Drake (Tom Holland) et Sully (Mark Walhberg) en train de chercher des indices dans une ancienne église. Il s’agit du premier cliché avec les deux acteurs dans le même plan (et au passage, où est passée la moustache de Sully ?).

Sully s’est rasé de près ce matin… © Sony Pictures

Uncharted, le film, est réalisé par Ruben Fleischer, à qui l’on doit le très distrayant Zombieland. Il y a donc quelques chances que cette énième adaptation d’un jeu vidéo à succès débouche cette fois sur quelques choses de potable, d’autant plus que le casting est assez béton (outre Holland et Walhberg, on retrouve Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali ou bien encore Tati Gabrielle). L’action du film se situera avant les évènements de la saga vidéoludique, alors que Nathan Drake n’est encore qu’un jeune et fougueux aventurier. Vivement le premier trailer que l’on puisse totalement se rassurer sur la qualité finale.