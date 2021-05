La Russie menace de ralentir de Google à cause de contenus interdits

Google est dans le viseur de la Russie. Le pays donne 24 heures au moteur de recherche pour supprimer des contenus présentés comme interdits. Si la société de Mountain View ne réagit pas, alors l’accès à ses services va être ralenti.

Roskomnadzor, le gendarme russe des médias, indique que Google risque une amende pouvant aller jusqu’à 4 millions de roubles (44 557 euros), en plus du ralentissement de ses services, s’il ne retire pas rapidement les contenus en Russie. Une récidive serait passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel total de l’entreprise.

Twitter a récemment connu le même sort dans le pays et l’accès au réseau social est effectivement au ralenti. Les utilisateurs qui veulent retrouver une vitesse « normale » peuvent éventuellement tenter de se connecter à un VPN.

Google dispose de nombreux services utilisés par un nombre important d’internautes chaque jour. Il y a le moteur de recherche, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Actualités, Google Drive et plus encore. Autant dire qu’un ralentissement pour l’accès serait problématique pour les internautes russes.

Roskomnadzor explique avoir effectué plus de 26 000 appels à Google au sujet des contenus interdits. Il s’agirait de vidéos contenant des informations illégales sur des sujets tels que la drogue, la violence et ce que le gouvernement considère comme des « organisations extrémistes. » Google est également accusé de censurer les médias russes tels que RT et Sputnik sur YouTube.