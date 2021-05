Horizon Forbidden West (PS4/PS5) : 14 minutes de gameplay dans le prochain State of Play (teaser)

S’il n’y avait les énormes soucis de disponibilité de la PS5, on pourrait vraiment dire que Sony démarre la new gen en fanfare. Après Demon’s Souls (remaster), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Returnal et bientôt Ratchet & Clank Rift Apart (sans oublier le formidable Astrobot livré jouable avec chaque PS5), c’est au tour du très attendu Horizon Forbidden West de faire son entrée en scène. Le prochain State of Play daté du jeudi 27 mai (23 h, heure de Paris) sera entièrement consacré aux nouvelles aventures d’Aloy, avec pas moins de 14 minutes de gameplay inédit ! Ce nouveau volet ne sera pas 100% new gen (comme le spidey Miles Morales) étant donné que le titre est aussi prévu pour PS4.



La sortie d’Horizon Forbidden West serait toujours prévu pour le second semestre de l’année en cours. A priori, il devrait en être de même pour le prochain God of War Ragnarok, même si plusieurs indices laissent support un « glissement » en 2022.