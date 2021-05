Microsoft et Qualcomm collaborent à un kit de développement ARM sous Windows

C’est officiel : Microsoft et Qualcomm ont collaboré à la mise au point d’un kit de développement ARM sous Windows. Ce kit se présentera sous la forme d’un mini-PC à priori assez accessible au plan financier. Miguel Nunes, Directeur de la gestion produit chez Qualcomm, précise que « Ce kit de développement offre une alternative abordable aux autres appareils grand public et commerciaux. Avec la configuration de bureau plus petite (mini PC, Ndlr), ce kit offre aux développeurs plus de flexibilité que les options de notebook, et à un prix inférieur.» ».

Jusqu’ici, les développeurs devaient se procurer un Surface Pro X pour développer des applis ARM64 compatibles avec la version ARM de Windows (soit plus de 1000 dollars à minima). L’annonce de Qualcomm coïncide avec le lancement de la seconde génération de puce Snapdragon 7c conçue pour les PC ARM d’entrée de gamme et les Chromebooks. Le Kit de dev de Microosft-Qualcomm sera disponible à la vente dans la courant de l’été.