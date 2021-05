Geeked Week : Netflix annonce une semaine dédiée aux geeks

Les geeks vont être à l’honneur chez Netflix, qui organise une Geeked Week. Cette semaine pour les geeks aura lieu du 7 au 11 juin. Plusieurs annonces vont être faites autour des programmes.

Voici comment Netflix présente sa Geeked Week :

La toute première édition de cet événement se déroulera du 7 au 11 juin et offrira aux fans un large éventail d’actualités exclusives, de nouvelles bandes-annonces, de représentations, d’interventions de stars, ainsi que bien d’autres surprises sur les séries et films Netflix adorés de tous. Cet événement de cinq jours est entièrement virtuel et gratuit. Vous pouvez donc y participer où que vous vous trouviez et quand vous le souhaitez.

Au vu de l’image partagée par Netflix, on peut s’attendre à de nouvelles informations sur Les Maîtres de l’univers : Révélation, Lucifer, The Umbrella Academy, The Witcher, The Sandman et The Cuphead Show. Il sera également question de Resident Evil, Sweet Tooth, Cowboy Bebop et plus encore.

Il faudra encore attendre pour découvrir les détails expliquant comment regarder la Geeked Week. L’adresse à retenir est GeekedWeek.com. Elle renvoie pour l’instant vers l’annonce de Netflix pour sa semaine dédiée aux geeks. Elle renverra automatiquement vers la bonne page peu de temps avant le début de l’événement.