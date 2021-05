Black Adam : Dwayne Johnson publie la première image du super-héros

Black Adam est en plein tournage depuis le mois d’avril. Le film de Jaume-Collet Serra (Esther, La Maison de Cire) portera donc sur Black Adam (Dwayne Johnson), antagoniste de Shazam! et surtout un digne représentant des super-héros DC dont la ligne entre bien et mal n’est pas toujours clairement définie (on pense aussi à Batman ou au Superman de Snyder). Si rien n’a encore transpiré concernant le scénario, Dwayne Johnson s’est tout de même autorisé une sorte de teaser en publiant la première photo officielle du super-héros… qui ne permet pas de distinguer grand chose. L’acteur américano-canadien sera accompagné au casting par Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atome Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) ou bien encore Pierce Brosnan (Dr. Fate). La sortie de Black Adam est toujours prévue pour l’an prochain.

La photo de Black Adam est accompagné d’un long commentaire de Johnson : « Je voulais vous livrer une petite mise à jour sur Black Adam que je partage avec vous depuis le plateau. La production avance à merveille et je suis très satisfait du film que nous sommes en train de réaliser. La mythologie, l’éthique et les actions de Black Adam créeront sans aucun doute un nouveau paradigme dans le monde des super-héros, des méchants et des anti-héros. Le pouvoir changera. La ligne sera floue. D’un esclave à un dieu. L’homme en noir.”