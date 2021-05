Highlander : Henry Cavill (Superman) confirme sa participation au reboot

Highlander (1986) n’est sans doute pas le meilleur film de Russell Mulcahy (Razorback lui est infiniment supérieur au plan filmique), mais l’histoire de ces immortels s’affrontant avec des épéesa fini par devenir culte au fil des années… et des suites toutes plus nanardesques les unes que les autres. Le reboot d’Highlander est annoncé depuis plusieurs années, mais les choses semblent enfin s’accélérer. Le site Deadline (généralement très bien renseigné) a d’abord annoncé que Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) était pressenti pour l’un des rôles principaux, une informaiton par la suite confirmée par l’intéressé lui-même.

Désormais spécialisé dans les films d’action ou d’aventure, Henry Cavill accroche là un rôle en or. L’acteur américain ne pourra de doute façon pas faire pire que notre Christophe Lambert national, qui cabotinait vraiment à mort dans le film original. Avec Chad Stahelski (John Wick) à la réalisation et Henry Cavill au casting, Highlander commence enfin à ressembler à un projet de reboot consistant. Pour la date de sortie en revanche, il ne faudra sans doute pas être trop pressé.