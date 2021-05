Facebook va envoyer les codes de sécurité d’Instagram via WhatsApp

L’authentification à deux facteurs pour Instagram va évoluer, avec Facebook qui veut passer par WhatsApp pour la réception des codes. En l’état, Instagram permet de recevoir les codes de sécurité par SMS ou par une application dédiée (comme Google Authenticator ou Authy).

Facebook développe en ce moment même ce système pour recevoir les codes d’Instagram via WhatsApp. Mais Alessandro Paluzzi a déjà réussi à forcer son affichage. La description indique que l’utilisateur doit d’abord entrer son numéro de téléphone afin d’opérer à une vérification. Une fois la vérification faite, les codes de sécurité sont envoyés sur WhatsApp.

#Instagram is working on the possibility of receiving authentication codes (2FA) on #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/OeNwHZRArm — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 22, 2021

Il est pour l’instant difficile de savoir que cette nouveauté sera disponible pour tout le monde sur iOS et Android. Le fait qu’elle soit cachée dans le code de l’application suggère qu’elle est actuellement en phase de bêta auprès des employés et certains utilisateurs. On peut donc éventuellement parier sur un lancement pour les prochaines semaines. Mais Facebook n’a pas communiqué officiellement sur le sujet pour l’instant.

Vient maintenant une question importante : l’usage de WhatsApp va-t-il être obligatoire à terme ? Ou bien sera-t-il toujours possible d’utiliser le SMS ou une application dédiée pour recevoir les codes nécessaires à l’authentification à deux facteurs ? Il n’y a pas de réponse pour l’instant.