Xbox : un développeur dévoile un easter egg 20 ans plus tard

Comme vous le savez probablement, la première console Xbox de Microsoft est sortie en 2001. Étant donné que 20 ans se sont écoulés depuis, on pourrait croire à juste titre que cette console n’a plus aucun secret pour les joueurs. Et pourtant, si !

Un « easter egg » est une fonction cachée au sein d’un programme accessible grâce à un mot-clé ou à une combinaison de touches ou de clics. Justement, la Xbox en contiendrait un qui était tellement bien caché que personne ne l’a trouvé jusqu’à maintenant. Un des développeurs du menu de cette première console de Microsoft a alors patienté toutes ces années dans l’attente que quelqu’un le découvre, rapporte Engadget.



Mais comme ce ne fût pas le cas, le développeur prit l’initiative de le dévoiler de lui-même au public via le site Kotaku. Il faut néanmoins admettre qu’à la décharge des joueurs, la manipulation qui permet de dévoiler cet easter egg n’a rien d’hasardeuse.

Avant toute chose, mettez la main sur une Xbox de première génération. Ensuite, rendez-vous dans l’onglet Musique et insérez un CD audio. Par la suite, copier le CD dans le menu en tant que Nouvel album. Toutefois, remplacez le nom de l’album par Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (il y a 26 « y » au total). Il vous suffira ensuite de retourner au menu principal de la Xbox, puis d’accéder aux Paramètres et à l’onglet Systèùe. Vous verrez alors le nom des quatre développeurs à l’origine du menu de la console, une manière pour eux de signer leur travail. Le développeur, qui a gardé l’anonymat, a déclaré :

Cela fait 20 ans et je pensais que ce serait cool que les gens connaissent l’existence de ce secret. Cela fait si longtemps que je ne me souvenais même plus de l’astuce pour y accéder ! J’ai dû rallumer ma Xbox et faire plusieurs essais pour être sûr de moi.