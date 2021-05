Tesla Roadster : la version de série nous réserverait (encore) quelques surprises

Quand on parle des voitures de Tesla, il est souvent question des Model 3, S, ou X. Mais vous rappelez-vous du Tesla Roadster ? Il s’agit d’un coupé sportif dévoilé par le constructeur automobile en 2017 et dont les performances seraient à couper le souffle. En effet, Tesla a affirmé que le Roadster pouvait passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,1 secondes. Niveau vitesse, il dépasserait également les 400 km/h et question autonomie, sa batterie de 200 kWh lui permettrait de parcourir les 1.000 km.

Mais ce n’est pas tout. Comme Elon Musk adore titiller notre curiosité, il a affirmé en 2018 que le Tesla Roadster était pourvu d’un « pack SpaceX » et plus précisément, de « dix propulseurs de fusée ».

Des propulseurs de fusée dans le Tesla Roadster ?

En effet, ces propulseurs de fusée seraient en fait des propulseurs à air comprimé dérivés d’une technologie que SpaceX utilise. Ces propulseurs se trouveraient derrière la plaque d’immatriculation arrière escamotable. Ils permettraient également d’améliorer l’accélération, la tenue de route en virage et le freinage.

Néanmoins, cette option propulseurs n’a jamais été dévoilée jusqu’à maintenant. Actuellement, le Tesla Roader est exposé au Petersen Museum de Los Angeles, en Californie. Si le dispositif n’a pas encore été vu en action, la plaque descriptive de ce Tesla Roadster atteste que ce pack SpaceX existe bel et bien et permet une accélération de 0 à 100 km/h ce qui serait « sans précédent parmi les voitures routières modernes».

Quoiqu’il en soit, le Tesla Roadster devrait entrer en production dès 2022. Là encore, Elon Musk attise la curiosité de ses abonnés étant donné qu’il a affirmé dans un récent tweet que la version de série du Roadster serait différente, mais en mieux. Peut-être que l’on obtiendra d’autres informations plus fournies d’ici la fin de l’année ?