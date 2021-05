Des chercheurs se penchent sur des batteries à base de ciment

Après les objets intelligents et connectés, les chercheurs se tournent désormais vers les bâtiments connectés. Imaginez des peintures ou des papiers peints qui peuvent transformer les murs en éléments tactiles. L’idée vous paraît-elle sympa ? Pourtant, des chercheurs de l’Université de technologie de Chalmers, en Suède, ont poussé leur recherche encore plus loin et songent à transformer les murs en batteries !

Une batterie rechargeable qui peut fournir 7 Wh d’énergie par mètre carré

Les chercheurs ont présenté un nouveau prototype de batterie dans la revue Advanced Concrete Materials in Construction. Cette batterie est à base de ciment mais comprend également des fibres de carbone pour augmenter la conductivité du matériau, un grillage en fibres de carbone, le tout recouvert d’une couche de fer pour l’anode ou d’une couche de nickel pour la cathode.

D’autres chercheurs avaient déjà exploré l’idée auparavant mais les performances étaient trop faibles. Ce nouveau prototype, en revanche, déculpe la densité énergétique, qui atteint les 7 wattheures par mètre carré ou 0,8 wattheure par litre. Plus important encore, cette batterie est rechargeable.

Les batteries à base de ciment présentent de nombreux obstacles techniques

Selon les chercheurs, cette batterie à base de ciment pourrait servir à alimenter des lumières ou des systèmes de surveillance dans les bâtiments et sur les routes. Elle pourrait également être reliée à des panneaux solaires et offrir ainsi un système massif de stockage d’énergie.

Néanmoins, pour l’heure, la capacité de cette nouvelle batterie reste très faible par rapport à une batterie standard. De plus, les chercheurs devront encore régler plusieurs problèmes techniques. Par exemple, la durée de vie de ces batteries devrait correspondre à la durée de vie d’un bâtiment en béton, c’est-à-dire, entre 50 à 100 ans. A défaut de quoi, elles devraient être faciles à remplacer. Affaire à suivre.