Virgin Galactic : le VSS Unity effectuera dès demain un vol d’essai à très haute altitude

Il s’agit d’accélérer le pas. Balloté à la bourse, boudé par les analystes qui ne font même plus semblant de ne plus y croire, Virgin Galactic doit désormais convaincre qu’il peut toujours aller au bout de son ambitieux projet de tourisme spatial commercial. Dès demain, samedi 22 mai, le VSS Unity tentera de réaliser son second vol d’essai à très haute altitude. La tentative précédente, au mois de décembre 2020, s’était soldée par un nouvel échec à cause d’un soucis sur l’ordinateur de bord.

Malgré un contexte compliqué, Virgin Galactic dispose quand même de quelques repères : la firme fondée par Richard Branson a en effet déjà réalisé un vol à très haute altitude au mois de février 2019. Le VSS Unity avait alors dépassé la vitesse de Mach 3.04 pour atteindre une altitude de 89,8 km. Ce samedi 22 mai, l’engin aura pour mission de dépasser les 100 km d’altitude, une étape cruciale avant d’envisager le transport spatial de touristes. Sachant que cet objectif final devra être atteint en 2022 (selon le calendrier officiel), Virgin n’a donc plus vraiment de temps à perdre, d’autant plus que Blue Origin (la société spatiale de Jeff Bezos) est en train d’accélérer la cadence.

Si le vol du 22 mai s’avère concluant, Virgin Galactic aura encore trois essais du même type à réaliser avant d’envoyer ses premiers touristes dans l’espace.