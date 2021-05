Twitter relance la certification des comptes avec le badge bleu

Twitter annonce le retour de la certification pour les comptes. Il est ainsi possible de faire une demande pour avoir un bleu bleu et donc un compte certifié. Tout le monde n’est pas éligible cependant.

Il faut répondre à l’un des critères suivants pour être éligibles à la certification d’un compte Twitter :

Outre les critères d’éligibilité spécifiques à chaque catégorie, le compte doit être complet, c’est-à-dire que l’utilisateur doit avoir un nom de profil, une image de profil et une adresse e-mail ou un numéro de téléphone confirmé. Le compte doit également avoir été actif au cours des six derniers mois et avoir respecté les règles de Twitter.

Dear “can you verify me” ––

Save your Tweets and DMs, there’s a new official way to apply for a blue badge, rolling out over the next few weeks.

You can now submit an application to request verification in-app, right from your account settings!

-Your verified blue badge source pic.twitter.com/2d1alYZ02M

— Twitter Verified (@verified) May 20, 2021