Google annonce l’ouverture de sa première boutique physique

Une première boutique physique Google va voir le jour. Le groupe va s’installer à New York et l’ouverture aura lieu cet été. Il n’y a pas encore une date plus précise.

Cette boutique new-yorkaise de Google, installée dans le quartier de Chelsea, sera l’équivalent d’un Apple Store ou d’un Samsung Store. Il sera possible de découvrir les produits du groupe, comme les smartphones Pixel, les équipements Nest, les ordinateurs Pixelbook, les montres/bracelets Fitbit et plus encore. Les visiteurs pourront aussi passer une commande depuis le Google Store en ligne et la récupérer dans la boutique physique.

Outre les produits, Google met en avant des expériences et services que pourront découvrir les visiteurs. Les employés sur place feront des démonstrations et pourront également proposer une réparation. Cela va d’un simple problème logiciel à un écran fissuré sur son Pixel par exemple.

Ce Google Store physique va donc être une bonne nouvelle pour ceux qui veulent tester les produits avant d’éventuellement les acheter. À ce sujet, le groupe dit que le Covid-19 implique des mesures sanitaires. Ainsi, le port du masque sera obligatoire, tout comme la distanciation sociale et un nettoyage des mains. Il y aura également une limite du nombre de personnes pouvant être dans la boutique en même temps.

Il n’y a pour l’instant pas d’information quant à d’autres boutiques Google physiques dans d’autres villes. En tout cas, cette première enseigne suggère que la société va davantage miser sur les produits à l’avenir.