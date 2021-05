Jusqu’à 20000 Tesla en stand-by à Fremont à cause de la pénurie de composants

La pénurie de composants aura donc fini par toucher Tesla de plein fouet : entre 10000 et 20000 véhicules Tesla seraient actuellement en stand-by à l’usine de Fremont à cause d’une rupture de stocks sur une pièce détachée jugée essentielle. Ce composant ne serait pas de nature électronique : les véhicules stationnent à l’entrée de l’usine, et le rajout de la pièce manquante ne nécessiterait pas le retour sur la chaîne de montage.

Tesla avait jusqu’ici contourné les difficultés d’approvisionnement sur plusieurs composants électroniques, mais la firme américaine semble cette fois être tombée sur un os. Seuls les modèles Model 3 et Model Y seraient toutefois concernés. Le nombre de véhicules impactés est à ce point important que ces derniers sont acheminés vers les centres de livraison malgré leur pièce détachée manquante. L’usine de Fremont ne serait tout simplement pas en capacité de stocker plusieurs milliers de véhicules en attente.

Le site Electrek note que dans le pire des cas, cette rupture de stock pourrait décaler certaines livraisons prévues sur le troisième trimestre de l’année, ce qui modifierait à la baisse les résultats du second trimestre de Tesla.