House of Ashes : premier trailer pour le troisième volet horrifique de la Dark Pictures Anthology

Le troisième volet de la Dark Pictures Anthology se dévoile enfin dans un trailer à la tonalité bien sombre. La série de jeux d’aventure horrifiques et narratifs se poursuit donc cette fois dans les montagnes de Zagros en Irak. L4action se déroule en 2003, et des soldats de camps opposés se retrouvent alors ensevelis par un tremblement de Terre. Petit problème, la zone de combat se situe pile-poil sur les ruines d’un ancien temple sumérien, et l’effondrement de la roche semble avoir « réveillé » quelque chose ou quelqu’un, depuis longtemps assoupi.

Suite à ce premier trailer assez catchy, le studio Supermassive Games nous promet du gameplay pour le 27 mai. Espérons que ce troisième opus proposera quelques évolutions notables du côté du mocap. Man of Medan et Little Hope étaient de belles aventures, mais les animations des personnages auraient tout de même gagné à être un peu moins raides. House of Ashes sortira plus tard dans l’année sur PS5 , Xbox Series, PS4, Xbox One et PC