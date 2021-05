Kentarô Miura, génial créateur du chef d’oeuvre Berserk, est mort à 54 ans

Kentarô Miura était l’un des très grands maitres du manga. Sa création monumentale Berserk, chef d’oeuvre absolu de la Dark Fantasy, restera donc inachevée… pour l’éternité. Berserk, c’est pas moins de 40 volumes dont l’écriture a démarré en 1989, 40 volumes de cases folles, souvent hallucinées, dessinées d’un trait noir, ombrageux et ultra détaillé, un style totalement unique dans l’histoire du Manga de la bande dessinée en général.

Cette œuvre à la puissance évocatrice hors norme influencera de nombreux créateurs dans des domaines aussi variés que le jeu vidéo, le cinéma, ou l’anime. De Sword of the Berserk : Guts’ Rage sur Dreamcast (1999) en passant par Castlevania, Nier, Bayonetta, et bien sûr Dark Souls, c’est surtout dans le JV que l’influence de Miura reste la plus visible. Rien d’étonnant à ce que ce soient principalement les créateurs de ce secteur qui lui rendent aujourd’hui un vibrant hommage.

Considéré comme un géant de la création japonaise au même titre qu’un Katshuhiro Otomo (Akira) ou un Miyazaki (Hidetaka, le créateur de Dark Souls, pas le réalisateur de Porco Rosso), Kentarô Miura s’est éteint le 6 mai dernier à l’âge de seulement 54 ans d’une dissection aortique aiguë.