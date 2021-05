Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juin 2021

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juin 2021 dans l’ordre de diffusion.



SÉRIES

Creator’s File : Saison 1

Date : 03/06

Synopsis : Avec l’aide de célèbres et surprenants invités, l’humoriste Ryuji Akiyama se lance dans la satire pince-sans-rire et irrésistible des meilleurs « créateurs » japonais.

Trois Mètres au-dessus du Ciel : Saison 2

Date : 03/06

Synopsis : L’été est de retour et si de nombreuses relations ont changé au cours de l’année passée, ces amis réalisent qu’il est impossible de lutter contre certaines attirances.

Feel Good Saison 2

Date : 04/06

Synopsis : Tandis que Mae tente de renouer avec George (et elle-même) après sa rechute, elle commence à réaliser qu’elle devra affronter son passé pour pouvoir avancer.

Sweet Tooth Saison 1

Date : 04/06

Synopsis : Lors d’une périlleuse aventure à travers un monde post-apocalyptique, un adorable garçon mi-humain mi-cerf cherche un nouveau départ en compagnie d’un protecteur bourru.

Ça Croustille ! : Saison 1

Date : 09/06

Synopsis : Le critique gastronomique Daym Drops fait le tour joyeux des popotes américaines pour nous donner son avis tranché sur les beignets, croquettes et autres aliments frits.

Locombianos : Saison 1

Date : 10/06

Synopsis : Quatre des humoristes les plus drôles et les plus crus de Colombie se produisent après confinement, devant un public avide d’anecdotes croustillantes.

LUPIN Partie 2

Date : 11/06

Synopsis : En voulant se venger de Pellegrini, Assane a détruit sa propre famille. Acculé, il est contraint d’élaborer un nouveau plan pour éliminer Pellegrini. Quitte à se mettre en danger.

ÉLITE : Histoires courtes – Guzmán Caye Rebe

Date : 14/06

Synopsis : Rebe organise une petite pendaison de crémaillère entre amis, mais la situation dérape sous l’effet de la drogue et avec l’arrivée de visiteurs attendus.

ÉLITE : Histoires courtes – Nadia Guzmán

Date : 15/06

Synopsis : De retour en Espagne pour le mariage de sa sœur, Nadia n’est pas sûre de vouloir voir son petit ami Guzmán, avec qui elle entretient une relation à distance.

ÉLITE : Histoires courtes – Omar Ander Alexis : Saison 1

Date : 16/06

Synopsis : Alors qu’il est lui-même en rémission, Ander décide de passer l’été à aider Alexis, son partenaire de chimio, à supporter son traitement.

Le Cap des manchots : Saison 1

Date : 16/06

Synopsis : Une charmante ville d’Afrique du Sud est le théâtre des retrouvailles annuelles de pingouins menacés d’extinction, venant y fonder une famille et se mêler aux locaux.

Katla : Saison 1

Date : 17/06

Synopsis : Un an après l’éruption d’un volcan sous-glaciaire, la fonte des glaces révèle des éléments préhistoriques mystérieux aux répercussions inattendues.

ÉLITE : Histoires courtes – Carla Samuel

Date : 17/06

Synopsis : Samuel tente le tout pour le tout à l’aéroport afin de persuader Carla de ne pas embarquer sur son vol pour Londres.

ELITE Saison 4

Date : 18/06

Synopsis : Las Encinas accueille un directeur adepte de la fermeté et quatre nouveaux étudiants qui apportent leur lot de mystère, de folles rumeurs et d’intrigues romantiques.

The Rational Life : Saison 1

Date : 18/06

Synopsis : Privilégiant la raison aux émotions, une trentenaire est tiraillée entre deux hommes très différents alors qu’elle lutte contre l’injustice au travail.

Ces Incroyables Locations de Vacances : Saison 1

Date : 18/06

Synopsis : Budget limité, d’humeur dépensière ou besoin d’un nouveau toit ? Trois voyageurs qui sillonnent le monde échangent leurs bons plans pour de brefs séjours.

Nevertheless : Saison 1

Date : 19/06 à 18h00

Synopsis : Elle ne croit pas en l’amour mais veut être en couple. Les relations sentimentales l’ennuient mais il aime séduire. Arriveront-ils à trouver leur bonheur ?

Séduction Haute Tension : Saison 2

Date : 23/06

Synopsis : Une nouvelle saison réunit de nouveaux célibataires séduisants dans un coin de paradis. Avec 100 000 dollars à la clé, qui sera capable de rester chaste ?

The Naked Director : Saison 2

Date : 24/06

Synopsis : Désormais promu « empereur du porno », Toru Muranishi vise toujours plus haut, mais son ego et ses ambitions sans limites pourraient bien causer sa chute.

The A List : Saison 2

Date : 25/06

Synopsis : L’amitié et le courage d’un groupe d’ados sont mis à l’épreuve sur une île mystérieuse où les morts semblent ne pas vouloir mourir.

Sex/Life

Date : 25/06

Synopsis : SEX/LIFE est l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son passé et son mari. Un regard nouveau et provocateur sur l’identité et le désir au féminin.

Black Lightning Saison 4

Date : 29/06

Synopsis : Rongé par la culpabilité, Jefferson jure de laisser ses exploits derrière lui. Mais de récentes menaces sur Freeland et les métas ramènent tous les Pierce dans la mêlée.

Jiva! : Saison 1

Date : Prochainement

Synopsis : Pour cette danseuse jonglant entre un travail sans avenir, ses obligations familiales et des amours compliquées, le hip-hop sera la porte de sortie de son township.

Signé Satyajit Ray : Saison 1

Date : Prochainement

Synopsis : De la satire au thriller psychologique, cette série porte à l’écran quatre nouvelles du célèbre réalisateur, écrivain et compositeur indien Satyajit Ray.

Même Pas la Peine

Date : Prochainement

Synopsis : Venus en Corée pour différentes raisons, des étudiants du monde entier cohabitent et étudient ensemble dans un internat international.

FILMS

Carnaval

Date : 02/06

Synopsis : Après une rupture, une influenceuse invite ses amies au trépidant carnaval de Bahia, où elle apprend que la vie ne se résume pas à des likes sur les réseaux sociaux.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film : Partie 1 / Partie 2

Date : 03/06

Synopsis : Lorsqu’une puissance obscure s’empare de la Terre après une éclipse solaire totale, les gardiennes Sailor doivent se réunir pour ramener la lumière sur le monde.

Danse avec les Queens

Date : 03/06

Synopsis : Une jeune provinciale rêvant de devenir danseuse (Molly Nutley) se déguise en homme pour se produire dans un club de drag queens sur le déclin.

Sweet & Sour

Date : 04/06

Synopsis : Face aux difficultés et aux opportunités du quotidien, un couple traverse des hauts et des bas en essayant de faire survivre leur relation à longue distance.

Xtreme

Date : 04/06

Synopsis : Dans ce thriller au rythme effréné, un tueur à gages à la retraite, accompagné de sa sœur et d’un ado tourmenté, décide de se venger d’un demi-frère diabolique.

On N’arrête Plus les Kandasamys

Date : 04/06

Synopsis : Pour raviver la flamme au sein de leurs couples, deux meilleures amies, Shanthi et Jennifer, organisent une escapade romantique. C’est sans compter l’aide de leurs maris.

Awake

Date : 09/06

Synopsis : Après une catastrophe planétaire privant l’humanité de son sommeil, une ex-soldate se bat pour protéger sa famille tandis que la société et sa raison menacent de sombrer.

Skater Girl

Date : 11/06

Synopsis : Une adolescente vivant dans la campagne indienne se découvre une passion pour le skateboard et entreprend un chemin semé d’embûches pour réaliser son rêve de compétition.

Ali & Ratu Ratu Queens

Date : Prochainement

Synopsis : Quand son père meurt, un adolescent quitte Jakarta pour New York, à la recherche de sa mère. Il y découvre l’amour, ainsi qu’une famille là où il ne s’y attendait pas.

A Family

Date : 18/06

Synopsis : Enrôlé jeune dans les rangs des yakuzas, Kenji jure fidélité à son chef et lui promet de respecter le code traditionaliste de cette famille malgré un monde en évolution.

Jagame Thandhiram

Date : 18/06

Synopsis : Quand un gangster habile et insouciant est recruté par un baron de la pègre étranger pour éliminer un rival, les dilemmes moraux qui s’ensuivent le prennent au dépourvu.

Kenshin : L’achèvement (Partie 4)

Date : 18/06

Synopsis : Lorsqu’un ennemi terrifiant attaque Tokyo, la bataille qui se profile risque d’exposer certains des secrets les mieux cachés de Kenshin.

Un Papa Hors Pair

Date : 18/06

Synopsis : Après le décès de sa femme, un nouveau père (Kevin Hart) prend les rênes du métier le plus difficile au monde : celui de parent. Inspiré d’une histoire vraie.

Good on Paper

Date : 23/06

Synopsis : Une humoriste et actrice en devenir tombe sous le charme d’un jeune cadre financier qui semble avoir tout pour plaire. Mais est-il vraiment si parfait ?

La Casa de las Flores : Le Film

Date : 23/06

Synopsis : Les enfants De La Mora concoctent un plan redoutable pour s’introduire dans leur ancienne maison familiale et récupérer un trésor caché de la plus haute importance.

America : Le Film

Date : 30/06

Synopsis : Dans une satire de la Révolution américaine, George Washington s’arme d’une tronçonneuse pour éliminer les Britanniques avec son ami et grand amateur de bière Sam Adams.

Prime Time

Date : 30/06

Synopsis : Le soir du Nouvel An 1999, un homme armé prend la présentatrice d’une émission en otage. Sa seule exigence : qu’on le laisse s’adresser aux téléspectateurs en direct.

DOCUMENTAIRES

Notre Planète a Ses Limites : L’Alerte de la Science

Date : 04/06

Synopsis : David Attenborough et le scientifique Johan Rockström étudient l’effondrement de la biodiversité terrestre et comment la catastrophe peut encore être évitée.

Chats, C’est Vraiment Nous

Date : 05/06

Synopsis : Des réalisateurs de documentaires suivent plusieurs chats aux Pays-Bas dans leurs routines quotidiennes et leurs aventures. Qui sera le plus mignon ou le plus rigolo ?

Libérez votre esprit

Date : 15/06

Synopsis : Choisissez vos méditations, exercices de détente et histoires pour vous endormir via ce portail interactif présenté en association avec Headspace Studios.

Meurtres sur la Costa del Sol : l’Affaire Wanninkhof-Carabantes

Date : 23/06

Synopsis : En 1999, Rocío Wanninkhof, 19 ans, est assassinée. L’ancienne compagne de sa mère est accusée du meurtre, mais est-elle coupable ? Une seconde victime relance l’enquête.

Trois Sœurs dans les Starting-Blocks

Date : 24/06

Synopsis : Trois jeunes sœurs SDF vivant à Brooklyn luttent contre l’adversité en quête d’espoir, de reconnaissance et d’un avenir plus radieux.

Chronique d’un meurtre : L’affaire Toscan du Plantier : Mini-série

Date : 30/06

Synopsis : Cette série criminelle revisite le meurtre de Sophie Toscan du Plantier, retrouvée assassinée près de sa résidence de vacances irlandaise, dans le Comté de Cork, en 1996.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Il était une fois… les Super mini monstres

Date : 01/06

Synopsis : De « Boucle d’or » à « Hansel et Gretel », les Super mini monstres réinventent les contes de fées classiques et les comptines célèbres avec une touche de magie et en musique.

Le Dragon-Génie

Date : 11/06

Synopsis : Alors qu’il souhaite renouer avec sa meilleure amie d’enfance, Din rencontre un dragon capable d’accorder des souhaits et qui lui dévoile la magie des possibles.

Comptinie-les-Oies : Saison 2

Date : 15/06

Synopsis : Toujours aussi inventif, le duo Pâquerette et Paul est de retour pour résoudre de nouveaux problèmes en équipe et en chanson, avec ses amis des comptines.

ANIME

Trese : Entre deux mondes : Saison 1

Date : 11/06

Synopsis : À Manille, où des créatures mythiques du folklore philippin se cachent parmi les humains, Alexandra Trese n’hésite pas à se mesurer à la pègre.

Valkyrie Apocalypse : Saison 1

Date : Prochainement

Synopsis : Tandis que les dieux jaugent le sort de l’humanité, une valkyrie solitaire propose un duel final entre 13 dieux et 13 champions mortels. D’après le manga éponyme.

GODZILLA L’origine de l’invasion : Saison 1

Date : 24/06

Synopsis : Réunis par une chanson mystérieuse, une étudiante et un ingénieur combattent une créature extraordinaire dont le pouvoir ravageur pourrait détruire le monde.