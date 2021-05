[Google I/O] Google Maps s’améliore avec des cartes plus détaillées

Google Maps va avoir encore plus de détails au niveau des cartes. Dès cette année, des dizaines de villes vont afficher des informations comme les passages piétons. Il sera ainsi possible de bien connaître les rues.

Lors de sa conférence I/O, Google a indiqué que son service Maps va avoir davantage d’informations. De l’intelligence artificielle est utilisée pour montrer aux utilisateurs où se trouvent les trottoirs, les passages pour piétons et les îlots pour piétons, ainsi que la forme et la largeur d’une route à l’échelle. Selon Google, ces informations peuvent aider les piétons à planifier l’itinéraire le plus adapté, notamment s’ils utilisent une poussette ou un fauteuil roulant.

Une autre nouveauté est une expérience adaptée. Ainsi, les personnes qui ouvriront Google Maps le matin verront surtout des cafés et d’autres endroits pour prendre un petit-déjeuner. À l’inverse, ce sera surtout des restaurants et d’autres lieux de sortie le soir.

Dans cette optique, Google va étendre sa fonction d’affluence aux attractions touristiques et à des zones entières, comme un quartier ou une partie populaire de la ville. Les restrictions d’accès peuvent s’assouplir dans certaines parties du monde, mais les gens peuvent toujours vouloir rester à l’écart des zones très fréquentées, et la nouvelle fonctionnalité y contribuera. En voyant les informations sur l’affluence en direct, il sera plus facile de planifier votre prochain déplacement lorsque vous êtes en vacances. Et il sera vraiment facile d’éviter les grandes foules.