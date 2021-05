Graphiste et vidéaste bourré de talent, le youtubeur Ian Padgham a rendu un hommage très personnel à Mario Kart, la célèbre franchise de Nintendo. Une tondeuse à gazon, un drone Skydio et beaucoup de maitrise des outils 3D et d’incrustation vidéo auront été nécessaire pour réaliser ces quelques minutes de circuit champêtre totalement dingues. Ce Mow-Rio Kart (jeu de mot intraduisible avec le mot « tondeuse » en anglais) bénéficie d’un niveau de réalisation vraiment bluffant, digne en fait de ce que pourrait faire un vrai studio avec énormément plus de moyens.



Ainsi, les inserts 3D (bananes, concurrents, ennemis sur le bord de la route, signalisation, bonus) sont parfaitement intégrés au décor réel, et tiennent compte du mouvement aérien du drone qui filme la scène ! On a même droit à quelques effets spéciaux (rapetissement, accélération sur rampe) que votre serviteur peine encore à comprendre. Bref, c’est fort. Qui a dit qu’une tondeuse à gazon ce n’était pas un appareil très geek ?