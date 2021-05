Xiaomi réfléchit à un smartphone modulaire (le retour de l’Aria ?)

Désormais numéro 3 mondial du marché des smartphones, Xiaomi tente de démontrer qu’il est beaucoup plus qu’un « suiveur » qui a réussi. Après le Mi Air Charge (recharge à distance) et le Mi Mix Fold (premier smartphone pliable du fabricant), Xiaomi pourrait frapper un grand coup avec un smartphone modulaire, composé de briques de composants capables de s’assembler comme des LEGOs. Le site LetsGoDigital a déniché un bre et du fabricant qui décrit un smartphone composé de trois modules de composants : le module supérieur contiendrait le processeur et le bloc photo, le module intermédiaire la batterie et le module inférieur les HPs et le port USB.

Cela ressemble à s’y méprendre au projet Aria de Google, un concept très ambitieux… qui a rapidement été abandonné au vu de sa complexité. Le LG G5 avait lui aussi tenté l’aventure du module, sans trop de succès.

Si un tel concept fait toujours autant rêver, faut-il encore que la production de composants suivre derrière, sans compter qu’il faudra aussi convaincre les utilisateurs : les rares mobiles vendus avec des éléments modulaires ont tous faits un énorme flop sur le marché. Histoire de rêver un peu, le site LetsGoDigital publie une série de rendus illustrant ce concept.