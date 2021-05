Aquos R6 : Sharp dévoile un smartphone avec capteur photo 1 pouce, écran 240 Hz et double capteur d’empreintes

Sans crier gare, Sharp vient sans doute de livrer le smartphone avec la fiche technique la plus « badass » de 2021 (pour l’instant). L’Aquos R6 embarque un capteur 1 pouce 20,2 Mpx à f/1.9 (développé en partenariats avec Leica), dont les photosites de 2,4 µm garantiront sans doute des clichés beaucoup mieux détaillés en condition de faible lumière. Ce gros capteur est accompagné d’un ToF, ce qui devrait améliorer la mise au point. Sharp promet en outre que cet unique capteur sera capable de prendre des clichés en ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif !

Outre ce module photo impressionnant, le R6 dispose aussi d’une dalle OLED IGZO de 6,6 pouces fonctionnant à la fréquence d’affichage 240 Hz, ce qui est tout simplement du jamais vu sur le marché du smartphone. Le taux de rafraichissement s’adapterait selon les usages entre 1 et 240 Hz. Vous en voulez encore ? L’engin embarque un capteur d’empreintes à ultrasons Qualcomm 3D Sonic Max (zone de reconnaissance élargie), capable de reconnaitre deux doigts en simultané. Le reste des specs semble presqu’anodin à côté : processeur Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM, batterie 5000 mAh, et 128 Go de capacité de stockage (+ port microSD). Bref, un monstre, qui a malheureusement peu de chances d’être un jour disponible à la vente en France…