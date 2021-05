Eufy : un bug a permis d’accéder aux caméras des autres

Les propriétaires d’une caméra de surveillance Eufy ont eu la mauvaise surprise de découvrir un bug permettant de regarder le flux vidéo… des autres caméras. Autant dire que c’est un gros manquement pour la vie privée.

Selon Eufy, ce bug avec ses caméras de surveillance a eu lieu à cause d’une mise à jour de ses serveurs. La marque explique que la mise à jour a eu lieu à 10h50 (heure française) et les ingénieurs ont effectivement remarqué un souci à 11h30, avant de déployer un patch une heure plus tard.

A software bug occurred during our latest server upgrade at 4:50 AM EST today. Our engineering team recognized this issue at around 5:30 AM EST, and quickly got it fixed by 6:30AM EST.

