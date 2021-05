HBO produirait une série inspirée du jeu vidéo Bloodborne

HBO et les jeux vidéo, c’est une affaire qui marche. Le géant du SvoD, à qui l’on doit des monuments comme Game of Thrones, Oz, ou Rome (et tant d’autres) aurait dans ses cartons plusieurs projets de séries inspirées de grands noms du jeu vidéo. HBO a déjà confirmé la production d’une série The Last of Us (un survival-aventure de Naughty Dogs à l’origine) et le site ThatHashtagShow nous annoncait il y a quelques jours qu’une autre série étant en cours de préparation, cette fois basée sur le titre culte de From Software, Bloodborne. L’information date d’une dizaine de jours, mais elle était étrangement largement passée sous les radars… alors qu’elle mérite clairement un petit éclairage.

La série Bloodborne n’en serait qu’à ses prémisses. avec un scenario en cours d’écriture.