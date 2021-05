Bill Gates aurait quitté le Conseil d’Administration de Microsoft pour des raisons très personnelles

Avec sa tête de « Nerd » premier de sa classe, on imagine mal ce cher Billou en coureur de jupons invétéré. Pourtant, depuis l’annonce il y a deux semaines du divorce entre Bill et Melinda Gates, les « révélations » se succèdent, des révélations qui sentent pas mal le souffre. Ainsi apprend t-on que la séparation du couple pourrait avoir pour cause les liens (démentis par l’intéressé) entre l’ex-fondateur de Microsoft et le richissime homme d’affaires Jeffrey Epstein, ce dernier ayant été retrouvé mort en prison après des accusations de viols et de proxénétisme sur mineures.

Bill Gates, ex-CEO, milliardaire, et… séducteur ?

De nouvelles sources du Wall Street Journal prétendent aujourd’hui que Bill Gates n’aurait pas vraiment quitté le conseil d’administration de Microsoft en 2020 pour les raisons officiellement communiquées, c’est à dire pour accorder plus de temps à la Bill and Melinda Gates Foundation. En fait, selon ces sources anonyme, Bill Gates entretenait une relation extra-conjugale avec une employée de Microsoft depuis le début des années 2000. Mis au parfum sur le tard, le Conseil d’administration aurait mandaté une enquête privée sur cette relation en 2019. Dès réception des preuves de cette relations, certains membres du board auraient alors pris la décision de pousser Gates vers la sortie.

Face à ces nouvelles accusations, un porte-parole de Bill Gates a nié en bloc ces allégations… tout en reconnaissant à demi-mots la relation extra-conjugale du Billou. Ainsi, le départ de Bill Gates n’« aurait aucun lien avec cette affaire », une déclaration qui semble donc entériner les passades de l’ex-CEO de Microsoft.

