La Chine pose son robot-rover Zhurong sur Mars

La Chine vient de rentrer dans le cercle ultra fermé des nations qui ont posé un engin sur Mars. Et pour rattraper son retard avec les américains, l’agence spatiale chinoise a fait la passe de trois en une fois, sans aucune aide d’un pays tiers : le lancement de la mission Tianwen-1 au mois de juillet 2020, l’atterrissage autonome de Tianwen-1 samedi dernier à 7h18 heure de Pékin (1h18 à Paris), et enfin le premier « retour » du robot Zhurong, toutes ces étapes se sont succédées sans anicroches. La Chine vient donc de réaliser en une mission martienne ce que les USA ont accompli en plusieurs décennies (depuis les années 60), deux ans après avoir posé un engin sur la Lune (et avoir rapporté des échantillons lunaires).

Etant donné la distance importante avec la terre, c’est en toute autonomie que l’atterrisseur Tianwen-1 s’est posé dans la zone Utopia Planitia, une plaine martienne située dans l’hémisphère nord de Mars. Le robot est toujours à l’intérieur de Tianwen-1… mais « communique » déjà via les réseaux sociaux (en l’occurrence le site de micro-blogging Weibo), à l’instar de ses homologues occidentaux.

Zhurong pèse 240 kilos et fonctionne à l’aide de panneaux solaires, de quoi tenir pendant au moins 3 mois (s’il n’y a pas de tempête de poussière martienne). Le robot est téléguidé depuis le sol par les ingénieurs de l’agence chinoise (CNSA). Durant ses quelques semaines de missions, Zhurong utilisera ses radars, lasers et autres capteurs afin d’analyser la composition des roches martiennes.