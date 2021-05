Les NFT se font une place sur le marché de l’emploi

Avec les cryptomonnaies qui ne cessent de gagner en influence, les NFT (pour Non-Fungible Token ou jetons non fongibles) commencent également à s’imposer dans la vie réelle. Pour preuve, certaines offres d’emploi tournent exclusivement autour d’elles.

De plus en plus d’entreprises veulent des connaisseurs en NFT

Les NFT sont intimement liés à la blockchain dans tous les domaines de la culture. Néanmoins, il y a un autre domaine qu’ils commencent doucement mais surement à envahir, celui de l’emploi. En effet, de plus en plus d’entreprises sont en quête de candidats pouvant assurer les postes de « Business Developer NFT », d’ « artiste 3D » ou encore de « NFT Design et Création ».

Par exemple, la plateforme d’échange de cryptomonnaie Binance a publié une annonce sur Homajob.com, un site d’annonces spécialisé dans le télétravail, dans laquelle elle recherchait un « Business Developer NFT ».

Il s’agirait d’un travail de développement commercial autour de la technologie des NFT et parmi les conditions requises, il faut avoir au moins deux ans d’expériences en tant que conseil juridique ou réglementaire. Il faudrait également justifier d’une expérience de travail avec la cryptographie et une connaissance pratique des exigences de licence ou d’enregistrement cryptographiques.

Un secteur d’activités qui prendra bientôt énormément d’ampleur ?

D’autres offres atypiques apparaissent également sur le net. Certains recherchent des développeurs web pour créer des marketplaces et d’autres veulent recruter des artistes 3D afin de créer une collection d’œuvres d’art de « petits animaux mignons avec la tête de Kim Jong-Un » .

Si pour le moment, ces offres se font encore rares, elles devraient énormément augmenter en nombre dans les prochaines années à mesure que les objets numériques et la blockchain gagnent en importance.