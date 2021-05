La Peugeot e-208 est la voiture électrique la plus vendue en France

L’association nationale pour le développement de la mobilité électrique, l’Avere-France, vient de publier son baromètre mensuel pour le mois d’Avril, un bon moyen de connaître le nombre de vente de véhicules électriques ainsi que de véhicules hybrides rechargeables (PHEV).

D’après les chiffres de l’Avere-France, 21.690 véhicules électriques et PHEV ont été immatriculés en avril, soit une part de marché de 12%. D’un point de vue global, le marché des véhicules électriques et PHEV a connu une hausse de 1 143% des immatriculations par rapport au mois d’avril 2020. Rien que depuis janvier 2021, 86 461 voitures électriques et PHEV ont été immatriculés jusqu’à présent, soit une hausse de 122% sur un an.

La marque Peugeot est sur tous les fronts

En regardant de plus près sur les voitures électriques qui ont conquis les Français, on retrouve la Peugeot e-208 à la tête du classement avec 1 537 immatriculations. La Renault Zoe arrive juste derrière avec 1 265 immatriculations, suivies par la Fiat 500, la Renault Twingo et la Mini Cooper SE.

Du côté des PHEV, c’est le SUV 3008 qui arrive en premier sur la liste avec 1 726 immatriculations. Le Mercedes GLC arrive derrière lui avec 606 immatriculations, puis le Citroën C5 Aircoss, le Renault Captur et le Volvo XC40.

Le marché des deux roues électriques connait aussi une forte hausse avec 3 412 immatriculations en mars et en avril 2021, le scooter électrique NIU N-Lite étant en tête de liste avec 1 027 immatriculations.

Seule ombre au tableau, seulement 33 363 points de charge ont été dénombrés au 1er mai sur un objectif de 100 000 points de recharge installés d’ici la fin d’année.