Saver Whale : le drone sous-marin qui peut vous sauver de la noyade !

Saviez-vous qu’une noyade survient en seulement trois minutes ? C’est effectivement le temps qu’il faut à l’eau pour submerger nos poumons et provoquer l’arrêt cardiorespiratoire. Les sauveteurs doivent ainsi impérativement intervenir le plus rapidement possible en cas d’accident. Malheureusement, les sauveteurs ne peuvent parfois pas arriver à temps ou le lieu de l’accident peut également être difficile d’accès. C’est là qu’intervient Saver Whale.

Un drone sous-marin autonome et géolocalisable

Saver Whale est un drone sous-marin conçu par le designer sud-coréen Lim Do-Hwi. Ce drone est considéré comme étant une « baleine de sauvetage » embarque à la fois un système de géolocalisation, une bouée d’attente pour les victimes et un kit de premier secours, rapporte Yanko Design.

Concrètement, si jamais un accident arrivait, le Saver Whale, qui fait 87,6 cm de long, pourra être dirigé depuis un centre de commande ou lâcher depuis un hélicoptère sur la zone de l’accident. L’appareil va alors s’activer de manière autonome et utilisera un sonar, un radar et une radio pour retrouver les victimes. L’appareil pourra également être géolocalisé par les secouristes qui pourront alors suivre son parcours et arriver après lui.

Le Saver Whale, un excellent robot secouriste

En attendant, le drone se rendra auprès des rescapés et servira de bouée d’attente. Autrement dit, il leur apportera de l’oxygène et les aidera à remonter à la surface. Saver Whale embarque également un kit de premiers secours qui comprend un gilet de sauvetage, de l’oxygène, un talkie-walkie et une corde. Il pourra également attraper une victime avec une corde si jamais un courant menace de l’emmener. Enfin, le drone peut aller jusqu’à ramener la victime en terre ferme.

Apparemment, Lim Do-Hwi s’est inspiré de beaucoup d’histoires qui racontent comment des orques ont secouru des personnes en danger. Il s’est ainsi dit que le Saver Whale était une belle façon de leur rendre hommage. D’autant plus qu’il sera possible de déployer simultanément plusieurs drones pour sauver plusieurs personnes victimes d’un naufrage.