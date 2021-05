Blue Origin : Comment Jeff Bezos a tout fait pour rattraper SpaceX

Quand il est question d’espace, les premiers qui occupent généralement le devant de la scène sont la Nasa et SpaceX. Toutefois, il y en a d’autres qui aimeraient bien avoir un coup de projecteurs, comme la société Blue Origin de Jeff Bezos. Ce dernier n’a d’ailleurs pas lésiné sur les efforts pour tenter de rattraper et surpasser SpaceX, allant jusqu’à approcher les cadres de cette entreprise pour espérer les débaucher…

Jeff Bezos voulait embaucher la présidente de SpaceX

Le journaliste américain Brad Stone vient de publier un livre, le 11 mai dernier, qui s’intitule Amazon Unbound : Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire (Disponible bien évidemment sur Amazon). Ce livre retrace le parcours de Jeff Bezos dans la création de son site d’e-commerce Amazon mais consacre aussi une partie à Blue Origin, la société fondée par Jeff Bezos pour développer de nouvelles technologies permettant d’abaisser le coût d’accès à l’espace.

Seulement, Brad Stone nous apprend que même si Jeff Bezos avait foi en son entreprise, il commençait à s’inquiéter pour son avenir dès l’automne 2016, en voyant les progrès fulgurants de son principal rival, SpaceX, et en constatant que Blue Origin ne faisait aucune percée notable.

Désemparé, Jeff Bezos tint alors une réunion avec plusieurs cadres de Blue Origin pour tenter de redresser la situation. Il prit également la décision d’embaucher un PDG pour la société. Son dévolu se jeta tout d’abord sur Gwynne Shotwell, l’actuelle présidente et directrice de l’exploitation de SpaceX qu’Elon Musk embaucha en un quart d’heure. Contactée par Jeff Bezos, elle déclina sa proposition.

Le second choix de Jeff Bezos n’a pas apporté les résultats escomptés

Après un an de recherche, Jeff Bezos se tourna alors vers Bob Smith, un cadre majeur chez Honeywell Aerospace. Celui-ci accepta l’offre mais prit des décisions très prudentes. Il embaucha par exemple des personnes chez Raytheon, Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman avec des CV impressionnants, certes, mais sans innovation. La vision conformiste et l’absence de prise de risques chez Blue Origin creusèrent ainsi encore plus le fossé le séparant de SpaceX. Ce dernier enchaîne quant à lui les lancements de fusées et les contrats gouvernementaux.

Mais il semblerait que Jeff Bezos souhaite désormais prendre le taureau par les cornes. Il a ainsi annoncé qu’il quitterait les fonctions de Directeur général d’Amazon pour devenir le président exécutif de Blue Origin. Ainsi, Jeff Bezos a décidé de consacrer plus de son temps et de ses compétences commerciales à la société. Ce changement de poste s’avèrera-t-il bénéfique et lucratif pour Blue Origin?