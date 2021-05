Samsung : un smartphone Galaxy pour le gaming ?

L’offre de smartphones gaming s’est considérablement enrichie depuis quelques temps. Entre l’Asus Rogue Phone 5, le Lenovo Legion Phone Duel, le Nubia Red Magic 5G ou bien encore le Black Shark 3, il y a vraiment de quoi faire. Du reste, le fait qu’on en soit parfois à la 4ème ou 5ème mouture de ces modèles prouve qu’il existe vraiment un public pour ce type d’appareils entièrement tournés vers la puissance de calcul, le rendu et la fluidité d’affichage.

Le numéro un mondial du smartphone pourrait bientôt se rajouter à cette liste. Le site Let’s Go Digital a en effet déniché un indice troublant : Samsung a déposé il y a peu auprès de l’EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle), les phrases “Activer le mode ventilateur” et “Libérer la puissance de votre ventilateur”, sachant que ces deux phrases se rapportent au secteur des smartphones et des tablettes !

Or, les seuls smartphones intégrant des mini-ventilos pour le refroidissement des composants… sont des smartphones gaming ! En d’autres termes, Samsung préparerait de son côté un smartphone dédiée aux jeux vidéo Android, un « Galaxy for gamers » sans aucun doute équipé de la toute dernière puce Snapdragon.