Nintendo a vendu des millions de Switch à des foyers déjà équipés d’un modèle

La Switch de Nintendo cartonne, et ce même chez les joueurs qui ont déjà un modèle ! Le groupe japonais a révélé que 20% des ventes de Switch en 2020 ont concerné des foyers qui avaient déjà un exemplaire.

Dans une récente série de questions/réponses avec les analystes, Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a fait savoir que 20% des Switch vendues au cours de l’année fiscale se terminant le 31 mars 2021 l’ont été à des foyers qui possédaient déjà la console. Cela représente environ 5,8 millions d’exemplaires.

Certains ont probablement décidé de faire un cadeau à quelqu’un vivant sous le même toit. On peut imaginer un cadeau à son ou sa conjointe ou son enfant. Après tout, plusieurs membres d’une même famille peuvent avoir envie de jouer à la console en même temps.

« À l’avenir, nous prévoyons que la demande de plusieurs consoles par foyer augmentera », a déclaré Shuntaro Furukawa. « Par région, la croissance significative des ventes se poursuit en Asie et nous pensons qu’il y a encore de la place pour une croissance suffisante de la nouvelle demande en Europe et aux États-Unis, compte tenu de la taille de ces populations », a ajouté le président de Nintendo.

Il est certain que le Covid-19 et les confinements ont aidé Nintendo pour les ventes de ses consoles. Même son de cloche pour Sony et Microsoft avec leurs PlayStation et Xbox.